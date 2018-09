Gli ex e l'obiettivo Chiesa: Inter-Fiorentina non è solo sul campo

© foto di Federico De Luca

Da Borja Valero e Matias Vecino fino al sogno Federico Chiesa. Stasera a San Siro la Fiorentina farà visita all'Inter e per i viola sarà un'altra occasione per ritrovare due giocatori che negli scorsi anni sono stati molto importanti. Il 'Sindaco', come veniva chiamato lo spagnolo a Firenze, vivrà una serata che non potrà mai essere come le altre per lui, visto che nel capoluogo toscano ha lasciato un pezzo del suo cuore, mentre l'uruguayano proverà a essere ancora una volta protagonista, contro la squadra che lo ha portato in Europa e che gli ha permesso poi di diventare protagonista, in chiave Champions League, con la maglia dell'Inter.

Dall'altra parte ci sarà poi un osservato molto speciale come Federico Chiesa, obiettivo di mercato, mai nascosto, proprio dell'Inter che nelle ultime finestre di trasferimenti ha fatto più di un sondaggio per provare a portarlo alla corte di Luciano Spalletti. La Fiorentina non ha ceduto alle avance, né dei nerazzurri né degli altri club che si sono fatti avanti e adesso spera che il suo numero 25 possa consacrarsi definitivamente per contribuire al miglioramento di tutta la squadra. Anche stasera il figlio d'arte di casa gigliata sarà uno dei più attesi e dopo il gol rifilato sabato alla SPAL proverà a essere decisivo sotto porta anche nella sfida di San Siro.