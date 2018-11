Gli Herrera in scadenza. L'Inter prova a fare all-in

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola tratteggia le strategie di mercato dell'Inter, club alla ricerca di rinforzi per la linea mediana per la seconda parte di stagione. In questo senso, si legge, nel mirino del club nerazzurro ci sono Hector Herrera e Ander Herrera, giocatori in scadenza rispettivamente con Porto e Manchester United. In particolare sul messicano - si legge - c'è da giocare d'anticipo perché sulle sue tracce c'è anche la Roma.