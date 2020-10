Gli italiani in Nations League: Jankovic della SPAL entra nel finale e si fa espellere in 9 minuti

Sono bastati appena 9 minuti all'esterno offensivo della SPAL Marko Jankovic per farsi espellere durante il match di Nations League tra Montenegro e Lussemburgo. La sua Nazionale, battuta 2-1 in casa, lo ha inserito infatti all'86' per Igor Ivanovic e lo ha visto cacciare nel parapiglia finale al 95'. Espulsi, appena un minuto più tardi, anche Simic sempre tra i locali e Thill per gli ospiti. Non certo una notte da ricordare insomma per il classe '95 ex Crotone...