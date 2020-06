Gli ultimi dieci minuti prima del via di Juventus-Milan nel dettaglio

Il fischio d'inizio... Minuto per minuto. Repubblica spiega nel dettaglio il cerimoniale che porterà, nei minuti precedenti, al via della prima gara post stop per pandemia da Coronavirus tra Juventus e Milan di questa sera. Alle 20.51 i raccattapalle si sistemeranno, alle 20.54 e 30” gli arbitri usciranno dagli spogliatoi, alle 20.55 lo farà il Milan, alle 20.56 la Juventus. E alle 21.00 il minuto di silenzio per le vittime, poi il via. E sarà di nuovo calcio.