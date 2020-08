Gli inattesi protagonisti di una finale probabile: Bastoni, Gagliardini e D'Ambrosio

Il Siviglia può aggiudicarsi la Coppa UEFA/Europa League per la sesta volta nella propria storia. Dopo le due vinte a inizio millennio, quando ancora c'era Dani Alves, sono arrivate altre tre con Unai Emery. I biancorossi rappresentano la squadra più vincente in questa competizione, anche se di fronte hanno un'Inter che, dopo dieci anni, vuole tornare sul tetto d'Europa, seppur solamente quello minore.

Dall'altra parte c'è una squadra molto italiana, soprattutto rispetto alla storia recente - negli ultimi 30 anni - dell'Inter. Perché ci sono tre giocatori che possono considerarsi simbolo dell'italianità voluta da Antonio Conte. Il primo nome è quello di Alessandro Bastoni, che ha mandato in panchina il capitan futuro Skriniar (passato allo status di ceduto futuro) e che sta dimostrando di disputare una stagione straordinaria. Sulla destra, al netto dell'arrivo di Victor Moses e della presenza di Antonio Candreva, Danilo D'Ambrosio si è ritagliato un grande spazio, segnando anche nella semifinale contro lo Shakhtar.

La sorpresa maggiore è però Roberto Gagliardini, in una stagione che poteva essere ricordata solamente per la traversa contro il Sassuolo - possibile simbolo di uno Scudetto in realtà perso molto prima - che però sta fornendo buone prestazioni, oramai all'altezza per essere un titolare, sfruttando anche gli stop forzati di Sensi. Sicuramente il più inatteso di tutti, ma anche una rivincita dopo le tantissime critiche piovutegli addosso nel corso degli anni in nerazzurro.