Gli incerti: oggetti preziosi di un mercato ancora non iniziato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sviluppi in corso, per un mercato che incombe. Sono diversi gli scenari che si stanno evolvendo nelle ultime ore, ovviamente già proiettati alla prossima estate. Se da un lato piovono conferme rispetto all’interesse dell’Inter su Josip Ilicic, dall’altro va sottolineato come non si sia ancora arrivati ad uno scenario che possa prendere visite mediche o chiusura di trattative nei prossimi giorni. Anche perche l’Atalanta, per bocca del suo presidente Percassi, lo ritiene incedibile. Degno di interesse anche il valzer dei terzini, con la Juventus che sembra destinata a fare da invitata speciale: la possibile partenza di Alex Sandro e quella certa di Asamoah con destinazione Inter, potrebbero essere surrogate dall’arrivo di Darmian dal Manchester United, mentre non è da escludere l’ipotesi di adattare Cuadrado nella posizione di esterno basso per far fronte all’addio di Liechsteiner. Tutto da comprendere invece, il futuro di Alessandro Florenzi: il romanista vedrà il suo contratto scadere al termine della prossima stagione, ed al momento le trattative per un potenziale rinnovo sono ancora in alto mare. Sempre rilevante, infine la questione Napoli: resta ottimismo per la prosecuzione di un rapporto che sembrava ai titoli di coda, ma una decisione non è ancora stata presa in via definitiva. La possibilità di un anno sabbatico resta da tenere in considerazione, anche se De Laurentiis non ha certamente esaurito i suoi tentativi nell’ottica di tenersi stretto l’allenatore artefice dell’ultimo miracolo azzurro.