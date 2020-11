Gli infortuni preoccupano Gasperini: contro Liverpool e Inter a rischio ben 5 titolari

"Abbiamo solo tre giorni, speriamo di recuperare qualcuno". Gian Piero Gasperini prega di poter schierare almeno un paio dei giocatori infortunati nella sfida di Champions League contro il Liverpool. Ai già "fermi" De Roon e Gosens, infatti, ieri si sono aggiunti Hateboer, Toloi e Romero: due terzi di difesa e tre quarti

di centrocampo titolare, dunque, rischiano di non essere a disposizione in una settimana che vedrà i nerazzurri affrontare i Reds e l'Inter. L'emergenza maggiore è in difesa, dove gli orobici non potranno contare nemmeno su Sutalo contro la squadra dI Klopp: il croato è fuori dalla lista Champions.