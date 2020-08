Gli ingaggi di Atalanta e PSG: Neymar guadagna come l'intera rosa nerazzurra

Mercoledì sera l'Atalanta sfiderà il Paris Saint-Germain nei quarti di finale di Champions League. Una sfida interessante per testare la condizione della squadra di Gasperini fra le più in forma da quando è ripartita la stagione. Sulla carta le differenze sono tante a partire dal valore della rosa. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il valore dei giocatori del club della capitale francese è di 786 milioni di euro con Neymar che guadagna 36 milioni di euro all’anno, esattamente come tutta la rosa nerazzurra. Infatti i più pagati fra i bergamaschi sono Gomez, Ilicic e Zapata che arrivano a 1,2 milioni più bonus.