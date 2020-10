Gli InterNazionali brillano, ma Conte resta preoccupato per i troppi contagi

L'Inter "in bolla" si prepara al derby di sabato. Non senza preoccupazione, là dove i contagiati al Covid in casa nerazzurra, al momento, sono nientemeno che sei con l'ultima positività di Young che si aggiunge a quelle di Radu, Bastoni, Skriniar, Gagliardini e Nainggolan. Bel problema per Antonio Conte che dovrà rimuginare sulle defezioni notevoli (almeno tre sono titolari) in vista della stracittadina, nella speranza che qualcuno di questi possa negativizzarsi nei prossimi giorni. Il pericolo è rappresentato dal fatto che, dopo Young, non è così difficile che anche gli altri presenti ad Appiano Gentile (Handanovic, Padelli, Ranocchia, Darmian) possano essere stati raggiunti dal virus. Incrociare le dita e sperare, in quel caso pure il derby verrebbe messo a rischio. Nel frattempo Antonio il comandante si gode (sempre col timore del contagio) i suoi gioielli impegnati in Nazionale. Match che hanno confermato lo straordinario momento dei nerazzurri: Eriksen fa un gol da urlo all'Islanda, Lukaku timbra sempre il cartellino (dagli undici) nonostante il ko del suo Belgio contro l'Inghilterra, de Vrij è un robot perfetto anche con gli Orange, Perisic entra attivamente nei due centri della Croazia alla Svezia, Barella è ormai una colonna del centrocampo azzurro, Sanchez segna ancora con la maglia del Cile dove anche Vidal si conferma gladiatore onnipresente. Insomma, la spedizione con le selezioni, seppur momentaneamente rischiosa, sta portando al tecnico di Lecce altre buone notizie. Sperando, quanto allo stato di salute dei suoi, non lascino altro spazio a quelle, già troppe, cattive.