Gli obiettivi di Agnelli: "Juve leader in Italia e competitiva in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella parte finale del suo discorso durante l'Assemblea degli Azionisti, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato degli obiettivi sportivi della società bianconera: "La missione deve rimanere quella di sempre, con lo sport al centro, e guardo Nedved e Paratici. Dobbiamo mantenere la leadership sportiva in Italia, competere ad alto livello in Europa. I principali obiettivi che il piano si pone è quello di continuare a partecipare alla Champions, mantenendo l'attuale coefficiente UEFA e rimanere, e questo non è semplice vista la dimensione della Premier League, tra le prime 12 in Europa come fatturato, avere un'incidenza del costo dei tesserati tra il 55% e il 60% e aiutare a riposizionare la Serie A nel mercato globale".

Sui motivi della richiesta di un nuovo aumento di capitale, questa la chiusura del presidente della Juventus: "Oggi noi nell'immaginare il 2019/20 immaginiamo un nuovo anno zero, per pensare in grande. L'aumento di capitale chiesto nel 2011 era volto a un risanamento societario evidentemente completato, negli asset e nel valore della prima squadra. L'obiettivo dell'aumento di capitale del 2019 è invece lo sviluppo della società e accertarsi di rispettare tutte le norme del FFP. Oggi vi chiederemo di approvare il bilancio, ma anche la fiducia a questo gruppo dirigente per raggiungere insieme nuovi grandi traguardi".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Andrea Agnelli.