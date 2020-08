Gli obiettivi di Dominguez: "Giocare di più col Bologna e conquistare una maglia in Nazionale"

Il centrocampista del Bologna Nicola Dominguez in un’intervista a Espn ha parlato del suo primo anno in Serie A e della volontà di conquistare una maglia in Nazionale: “Ho pagato il fatto di non conoscere l’italiano, ma lo sto imparato e ormai lo capisco. Poter giocare in un campionato europeo è il sogno di ogni giocatori, ma qui si viaggia su ritmi molto più intensi. Penso che il segreto inizialmente sia riuscire a mantenere la calma e continuare ad allenarsi sempre con pazienza e continuità. - continua l’argentino – Ora l’obiettivo è riposarsi perché è stata una stagione davvero molto lunga, ma nel futuro prossimo voglio assolutamente giocare di più con la maglia del Bologna tenendo sempre nel mirino l’Argentina. Anche nei mesi scorsi sono rimasto in contatto con il ct in vista di una possibile nuova convocazione, indossare la maglia del proprio paese è una sensazione davvero unica, così come poter giocare al fianco di Messi. Nello spogliatoio si comporta come un normale compagno di squadra, ma in campo è un’altra cosa, quando gioca a calcio è su un altro pianeta, è un extraterrestre”.