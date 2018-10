Gli occhi del Barça sulla Serie A: seguiti Skriniar, Koulibaly e Piatek

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In Spagna sono già proiettati al prossimo mercato e il quotidiano As, in particolar modo, ha stilato una lista dei quattordici nomi seguiti dal Barcellona per l'estate del 2019. Tra questi ci sono anche tre calciatori che militano in Serie A. Il primo è Milan Skriniar dell'Inter, già seguito nell'ultima campagna acquisti. Poi c'è Kalidou Koulibaly, incedibile però per De Laurentiis, tant'è che secondo i colleghi spagnoli servirebbero circa 100 milioni di euro per portarlo alla corte di Ernesto Valverde. E infine c'è Krzysztof Piatek, rivelazione di questa Serie A e già seguito da tanti altri top club.