Gli occhi della Premier sulla Serie A: non solo top player

Come ogni estate torna attuale l’asse di mercato che coinvolge serie A e Premier League in una sequenza di affari plausibili che ad ogni modo denotano l’interesse concreto dei club britannici nei confronti dei talenti che si sono sviluppati nel nostro paese. Non solo nomi di primo piano, perché se da un lato è vero che il Liverpool corteggia Alisson e Donnarumma, o che il Leicester segue le evoluzioni di Felipe Anderson, dall’altro vanno sottolineate anche le manifestazioni di interesse di club di tutto rispetto come Watford e Newcastle nei confronti di profili come Masina e Ferrari. Due prospetti di sicuro avvenire che potrebbero vedere esplodere il loro talento Oltre Manica. Interessanti anche le voci che coinvolgono il grande flop dell’attacco del Milan Andre Silva: in Inghilterra sono infatti convinti che l’Huddersfield sia pronto a predisporre una buona proposta in grado di rimpinguare le casse del club rossonero.