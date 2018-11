Gli Spurs girano a mille. Ma il peso del risultato può diventare un fattore

Fonte: dall'inviato a Wembley, Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come spesso capita, la verità sta nel mezzo. Ad inizio stagione il Tottenham di Mauricio Pochettino ha stentato non poco a trovare la giusta quadratura. E nell’andata contro l’Inter, al debutto stagionale in Champions, la sconfitta subita nei minuti finali assomigliava tanto ad un colpo da ko. I rientri degli infortunati e la crescita generale della squadra stanno però raccontando una storia diversa. Ed il Tottenham, dopo quel ko di Milano, ha decisamente rialzato la testa. Centrando, solo in campionato, 7 vittorie su 8 partite. Perdendo solo col Manchester City.

Ma come detto la verità potrebbe stare nel mezzo. Certo, gli Spurs sono in un momento di forma invidiabile. Altrimenti non strapazzi in quel modo il Chelsea di Sarri (fino a quel momento mai sconfitto). Ma forse alcuni episodi sono pure girati nel verso giusto, in quella singola gara ed in generale nellultimo mese e mezzo abbondante. Il Tottenham sta cercando di diventare una big assoluta del calcio europeo, ma ancora non è lì. Ancora può regalare passaggi a vuoto. E l’Inter dovrà esser brava proprio in questo: a trovare i varchi anche dove sembrano non esserci. A indirizzare la sfida sui binari che preferisce. A non concedere spazi alle ripartenze britanniche. A non sbilanciarsi oltremodo. E a capitalizzare le occasioni (poche o tante che siano) che gli si presenteranno. Perché a livello di forza, nei singoli e nel collettivo, l’Inter ha poco da invidiare alla squadra di Pochettino. Che è sì in forma, ma che avrà pure sulle spalle il peso e la responsabilità di un solo ed unico risultato per sopravvivere. Un dettaglio non di poco conto che alla fine potrebbe pesare parecchio sulle sorti europee dei nerazzurri.