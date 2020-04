Gli stadi senza pubblico incideranno fino a 95 milioni di euro sui club di Serie A

vedi letture

Mentre si discute di come tagliare i costi del movimento calcistico in attesa di una ripartenza, sono sempre più evidenti i danni al sistema qualora non si giocassero a porte aperte le restanti gare della stagione per quanto riguarda l’azzeramento degli incassi da botteghino. Stando a quanto pubblicato questa mattina dal Corriere dello Sport la perdita stimata varia tra i 75 e i 95 milioni di euro complessivi. I ricavi da biglietteria, riporta il quotidiano, valgono il 10% del fatturato dei club.