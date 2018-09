Gli stipendi della A, Atalanta: in quattro superano il milione

Fonte: Dati Gazzetta dello Sport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Per quest'anno, non cambiare", stesso monte ingaggi per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini rispetto all'anno scorso. Ventisette milioni erano e, attualmente, sono. La novità è che ben quattro giocatori raggiungono il milione (Gomez, Zapata, Pasalic e Ilicic), mentre la "barriera" dei 500 mila euro per i difensori - era così nella prima parte dell'era Percassi - è stata abbattuta da Rafael Toloi. Bologna, Cagliari, Genoa, Sassuolo e Sampdoria sono sopra.

Il Paperone - Ovviamente è Alejandro Gomez, che percepisce 1,6 milioni di euro (con i bonus può arrivare a oltre due, ndr) e che rimane il capitano della formazione nerazzurra, sebbene da un suo errore - il rigore con il Copenaghen - sia scaturita l'eliminazione dalla fase ai gironi di Europa League.

Il più conveniente - Francesco Rossi, terzo portiere della rosa atalantina, guadagna "solamente" 100 mila euro annui. Così come Davide Bettella, che però è un'anomalia. È stato pagato la bellezza di 7 milioni di euro non più tardi di qualche mese fa: com'è possibile che un calciatore valutato così possa essere il meno pagato? Una nuova parentesi ai tempi del fair play finanziario.

