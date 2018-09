Gli stipendi della A, Bologna: cinque milioni più del 2017-18

Fonte: Dati Gazzetta dello Sport

© foto di Federico Gaetano

Trentaquattro i milioni spesi ogni anno da Pallotta, al lordo delle tasse, per la propria rosa. Tanti i calciatori che galleggiano intorno al milione di euro, da Falcinelli a Palacio, passando per Donsah, Santander, Skorupski, Danilo, De Maio, Gonzalez e Poli (questi ultimi quattro a 800 mila).

Il Paperone - Ovviamente Mattia Destro, che quasi doppia Blerim Dzemaili: due milioni di euro per il centravanti del Bologna, un evidente retaggio dei tempi (più felici) di Roma. Il fatto che spesso rimanga seduto in panchina, d'altronde, è l'evidente prova di un'involuzione rispetto a qualche anno fa, quando sembrava pronto per fare faville anche in Nazionale.

Il più conveniente - Sono ben in tre, uno di questi ha anche segnato in Serie A nella scorsa annata: tre reti per Orji Okwonkwo, attaccante che poi è finito al Brescia (non bene la sua esperienza alle Rondinelle), in compagnia di Santurro e Valencia.

Monte ingaggi: 34 milioni di euro (29 nel 2017-18)