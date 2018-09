Gli stipendi della A, Cagliari: Daga al minimo salariale

Fonte: Dati Gazzetta dello Sport

L'avvento di Rolando Maran non è stato indolore per le casse del Cagliari. Perché il tecnico, ex Chievo Verona, ha chiesto un'iniezione di esperienza soprattutto in difesa, con gli approdi di Srna e Klavan, il primo svincolato e il secondo da Liverpool: il croato arriva al milione di euro, l'estone galleggia pochissimo sotto. Se sono quelli visti con l'Atalanta sono soldi ben spesi. A proposito: il totale è passato da 21 a 29.

Il Paperone - Chi fa gol, solitamente, è il meglio pagato. Il Cagliari non fa eccezione, con i suoi 1,2 milioni di euro che finiscono nelle tasse di Leonardo Pavoletti, arrivato un anno fa da Napoli: le sue reti hanno trascinato il Cagliari nel momento difficile della scorsa stagione, ma è in grado di battagliare contro l'intera difesa.

Il più conveniente - Riccardo Daga, 18 anni, prende solamente venti mila euro lordi. Il minimo salariale per chi ha firmato, il 20 dicembre dell'anno scorso, il primo contratto da professionista. È stato premiato come il migliore portiere del Primavera 2.

