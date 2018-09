Gli stipendi della A, Chievo: tre milioni in più dell'anno scorso

Fonte: Dati Gazzetta dello Sport

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sempre molto oculata la gestione del Chievo Verona, rispetto all'anno scorso, però, gli stipendi passano da 18 a 21, con un lieve incremento per tutti i calciatori verso l'alto. Quasi tutti hanno avuto un aumento salariale, soprattutto dovuto ai nuovi acquisti. È anche vero che sul Chievo pende una spada di Damocle con la giustizia sportiva per il caso plusvalenze.

Il Paperone - Sono ben in quattro a guadagnare 700 mila euro: due nuovi, come Djordjevic e Obi, uno arrivato a gennaio scorso come Giaccherini, più Tomovic, "riscattato" dalla Fiorentina dopo un'annata soddisfacente soprattutto dal punto di vista dei risultati, più che delle prestazioni.

Il più conveniente - Anche qui c'è una moltitudine di giocatori che livellano verso il basso gli stipendi. Tanasijevic, Semper, Vignato, Leris e Grubac, con quest'ultimo che però ha appena firmato un quinquennale fino al 30 giugno del 2023.

Monte ingaggi: 21 milioni di euro (18 nel 2017-18)