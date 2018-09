Gli stipendi della A, Empoli: Ucan come un gambero in 4 anni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La promozione in Serie A mantiene comunque l'Empoli come Cenerentola del campionato per quel che riguarda gli stipendi, con 16 milioni di euro. Da sottolineare Salih Ucan, pagato 4,75 milioni di euro 4 anni fa dalla Roma (per il prestito) e ora arrivato in prestito dal Fenerbahce: prende solo 125 mila euro annui.

Il Paperone - Sono in tre, due arrivati in questa sessione di mercato come Antonelli e Silvestre, per dare esperienza alla difesa. E poi c'è Francesco Caputo, capocannoniere della scorsa Serie B, giustamente ricompensato per le tante reti. È al primo anno vero di A, ha segnato all'esordio eguagliando il suo record di segnature (con il Bari 2010-11 aveva siglato un gol).

Il più conveniente - Arrivato in estate dall'Orgryte, l'attaccante svedese Mohamed Said non è il classico degli scandinavi. Di origine somale, ha siglato un contratto fino al 30 giugno del 2023 per una cifra di circa 36 mila euro annui.

Monte ingaggi: 16 milioni di euro