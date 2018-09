Gli stipendi della A, Fiorentina: quota 37, incremento fisiologico

Fonte: Dati Gazzetta dello Sport

La strada verso la piena sostenibilità della Fiorentina è tracciata, con i Della Valle che hanno detto stop a una stagione di spese elevate, mantenendo le spese degli stipendi a, più o meno, il 40% del proprio fatturato totale. In lieve crescita rispetto all'anno scorso, quasi fisiologica con il crescere dei giovani. In più è arrivato Marko Pjaca (ma è andato via Babacar, il più costoso).

Il Paperone - Federico Chiesa ha visto il proprio ingaggio quadruplicarsi nel giro di un anno. Dopo avere raggiunto la Nazionale, con Mancini che punterà molto su di lui per le proprie fasce, è un altro riconoscimento a chi viene seguito periodicamente dal Napoli. Ma, e c'è da scommetterci, fra un anno migliorerà ancora i suoi incassi.

Il più conveniente - Arrivato in estate grazie al solito Fali Ramadani, Montiel ha fatto vedere in ritiro di che pasta è fatto, stupendo per le sue doti tecniche. Ha firmato un quinquennale da 50 mila euro annui: anche lui è destinato a crescere.

Monte ingaggi: 37 milioni di euro (35 nel 2017-18)