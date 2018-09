Gli stipendi della A, Genoa: spicca il quadriennale a Criscito

Fonte: Dati Gazzetta dello Sport

Il Genoa si posiziona a metà classifica nello speciale sugli stipendi con i suoi 29 milioni di euro, due in più dell'Atalanta, sette in meno dei rivali storici della Sampdoria. Spicca il quadriennale firmato da Domenico Criscito che, a fine carriera, diventerà anche dirigente della squadra rossoblù.

Il Paperone - Gianluca Lapadula ha fatto fruttare molto bene il suo anno al Milan e con un milione e mezzo di euro è decisamente il più pagato della rosa genoana. Oltre il milione anche Sandro e Romulo, arrivati in estate.

Il più conveniente - Anche lui approdato nell'ultima finestra trasferimenti, Rok Vodisek è uno dei migliori portieri under21 che si sono mostrati negli ultimi tempi. Percepisce 200 mila euro come Cristian Romero, ex Belgrano, titolare nell'Argentina under 20.

Monte ingaggi: 29 milioni di euro (26 nel 2017-18)