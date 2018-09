Gli stipendi della A, Inter: Berni 0 presenze in 5 anni (e 200 mila euro)

Fonte: Dati Gazzetta dello Sport

© foto di Federico De Luca

Balzo enorme dell'Inter rispetto a un anno fa, con 34 milioni di euro che vanno ai nerazzurri, a cui andrebbero aggiunti l'aumento - oramai prossimo - di Icardi. Gli arrivi di Nainggolan, Asamoah, Keita, de Vrji, Vrsaljko e Politano hanno incrementato, verso l'alto, un parco ingaggi che prima era forse sotto dimensionato per le ambizioni. Curiosità: solo due sotto il milione.

Il Paperone - È Mauro Icardi, ma non è l'unico. Con l'argentino c'è anche Radja Nainggolan, parificato ai 4,5 milioni di euro del capitano. È lui il grande colpo di mercato richiesto da Spalletti per dare battaglia alla Juventus. Non sarà facile.

Il più conveniente - Oramai integratissimo nell'ambito societario, Tommaso Berni si avvia all'ennesima annata da terzo portiere dietro Handanovic e Padelli: prende "solo" 200 mila euro. È anche vero che gli ultimi gol li ha presi nel 2013: da lì in poi, zero presenze.

Monte ingaggi: 116 milioni di euro (82 nel 2017-18)