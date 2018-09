Gli stipendi della A, Juventus: Ronaldo nuota nell'oro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Serie A vede otto giocatori della Juventus nel 4-3-3 tipo. E otto è anche il numero di Scudetti consecutivi a cui punta Massimiliano Allegri. Da Dybala a Pjanic, passando per Douglas Costa, Bonucci, Can, fino a Cancelo, schierato sulla sinistra. Duecentodiciannove milioni, la metà del fatturato Juventus in condizioni normali e senza grosse cessioni.

Il Paperone - Chi se non Cristiano Ronaldo? 31 milioni all'anno, contratto quadriennale, cinque Palloni d'Oro. Ha bisogno di poche presentazioni, sembra un po' il "giocatore-franchigia" che in NBA spesso spopola per il salary cap. Solo che qui non esiste il tetto.

Il più conveniente - Come all'Inter per Berni, è il terzo portiere Pinsoglio a guadagnare "meno" di tutti, con soli 300 mila euro. Poi c'è Kean che, pur essendo nato negli anni duemila, percepisce già 550 mila euro, grazie all'ultimo rinnovo firmato Raiola.

Monte ingaggi: 219 milioni di euro (164 nel 2017-18)