Gli stipendi della A, Lazio: passo in avanti con gli investimenti

Piccolo balzo in avanti per la Lazio che passa dai 62 milioni di euro della stagione scorsa ai 66 di questa, dovuti al rinnovo di Milinkovic-Savic, in parte, ma anche agli investimenti su Acerbi, Badelj e Berisha. Ritocco anche per Luis Alberto che, però, probabilmente chiederà un aumento nei prossimi mesi.

Il Paperone - Sono due, sebbene per peso sia da premiare certamente Ciro Immobile. 2,3 milioni di euro per il bomber della squadra, vero trascinatore della scorsa stagione. Il leader oscuro è Lucas Leiva, pure lui a 2,3 milioni, che è primo ex-aequo con l'ex Torino e Dortmund.

Il più conveniente - L'anno scorso alla Salernitana, Alessandro Rossi è una prima punta che ha siglato tre gol in Serie B, in 27 presenze. Percepisce 300 mila euro come Neto, Jordao e Guerrieri: i primi due sono arrivati tramite Mendes, un anno fa, nell'operazione Keita.

Monte ingaggi: 66 milioni di euro (62 nel 2017-18)