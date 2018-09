Gli stipendi della A, Milan: effetto Elliott, +16%

Il passaggio nelle mani di Elliott, per il Milan, ha significato moltissimo dal punto di vista dei risultati, con l'Europa che potrà giocarsi dai gironi. Ma anche da quello prettamente economico, con gli stipendi che sono aumentati del 16%, da 117 milioni a 140 in un solo anno. Bakayoko...

Il più conveniente - Il quarto portiere, il giovanissimo Plizzari - l'anno scorso alla Ternana - percepisce solamente 200 mila euro. Piccola curiosità: fosse andato via Donnarumma si sarebbe portato dietro pure il fratello, terzo portiere. Di fatto sarebbe diventato il secondo di Reina.

Il Paperone - Gonzalo Higuain arriverà a 9,5 milioni di euro per questa stagione, di fatto guadagnando un aumento salariale rispetto a quello che già percepiva alla Juventus. È il secondo giocatore più pagato della Serie A: non ha segnato ancora, ma l'assist a Cutrone fa capire il perché.

Il passaggio nelle mani di Elliott, per il Milan, ha significato moltissimo dal punto di vista dei risultati, con l'Europa che potrà giocarsi dai gironi. Ma anche da quello prettamente economico, con gli stipendi che sono aumentati del 16%, da 117 milioni a 140 in un solo anno. Bakayoko percepisce circa 3,5 milioni di euro, Borini 2,5. Va segnalato che è comunque una cifra inferiore agli anni di Ibrahimovic e Thiago Silva.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

