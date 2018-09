Gli stipendi della A, Napoli: cresciuti di 13 milioni, pesa Ancelotti

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli passa dagli 81 milioni di euro spesi nella passata stagione ai 94 di questa. Molto di questo dato è prodotto dall'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina - con i suoi 6,5 milioni di euro annui - ma anche i tanti rinnovi (da Koulibaly a Mertens e Insigne) che sono stati firmati negli scorsi mesi dai migliori giocatori della passata annata.

Il Paperone - Lorenzo Insigne ha dovuto sudare parecchio per vedere riconosciuti i propri sforzi. Per un periodo si parlava anche di un possibile addio, ma dopo il ritocco - a 4,6 milioni di euro annui - probabilmente non cambierà più maglia, rimanendo a lungo in azzurro.

Il più conveniente - Ha già esordito in Serie A con Ancelotti, dopo avere vinto una B da protagonista. Sebastiano Luperto è destinato a diventare un giocatore che farà parlare di sé, perché giovane e certamente di valore. Ecco, al momento però deve accontentarsi di solamente 400 mila euro, comunque parecchio di più di molti suoi pari età che non giocano in una squadra di livello alto.

Monte ingaggi: 94 milioni di euro (84 nel 2017-18)