Gli stipendi della A, Parma: Inglese e Gervinho sopra il milione

Dopo un'estate passata a pensare a una possibile retrocessione per il caso Calaiò, il Parma è tornato in A inserendo cinque giocatori con stipendio molto alto - per i canoni ducali - e arrivando a quota 23, uno in più del Frosinone. Un dato aiutato anche dalle spese, non esagerate, dell'anno di B.

Il Paperone - Roberto Inglese sperava forse di avere altri palcoscenici che non il Tardini, ma l'ex Chievo percepisce comunque 1,2 milioni di euro. Il secondo è Gervinho, arrivato sul filo di lana, arricchito comunque dall'esperienza in Cina.

Il più conveniente - Arrivato lo scorso inverno dalla Caserta, Giuseppe Carriero - centrocampista - percepisce solamente 80 mila euro. Doveva essere ceduto, invece è ancora in rosa.

Monte ingaggi: 23 milioni di euro