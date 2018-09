Gli stipendi della A, Roma: cifra tonda a quota 100

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cresciuto di 9 milioni di euro rispetto all'anno scorso, la Roma è riuscita ad arrivare a cifra tonda, con 100 milioni di euro da spendere per gli ingaggi ogni anno. Probabile però che De Rossi prolunghi il proprio contratto fino al 2020, con un sensibile ritocco - verso il basso - dell'ingaggio.

Il Paperone - Come spesso accade è il centravanti a guadagnare più di tutti. Edin Dzeko ha rifiutato, pochi mesi fa, il Chelsea, nonostante un ingaggio proposto più alto rispetto a quello percepito a Roma: 4,5 milioni di euro fino al 30 giugno del 2020.

Il più conveniente - Anche in giallorosso il meno pagato è il terzo portiere, il brasiliano Fuzato, certamente di prospettiva ma non un nome altisonante per andare oltre i 500 mila euro.

Monte ingaggi: 100 milioni di euro (91 milioni di euro)