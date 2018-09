Gli stipendi della A, Sampdoria: Praet il più pagato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un milione in meno rispetto all'anno scorso. È quella la gestione Ferrero della Sampdoria, intaccata nelle speranze europee - a lungo cullate soprattutto nella prima parte di stagione - e forse migliorata, soprattutto in difesa, con l’innesto di Colley e Tonelli.

Il Paperone - Il più pagato non è un centravanti, né un fantasista. Bensì un centrocampista di indubbie qualità - corsa e senso del gol - ma più mezz’ala che non dedita a segnare. Dennis Praet in estate avrebbe potuto lasciare la Samp, ma la richiesta per il suo cartellino, circa 26 milioni di euro ha scoraggiato pure i club migliori.

Il più conveniente - Leverbe è arrivato un anno fa alla Sampdoria, poi è andato in prestito all'Olbia. È lui il meno pagato con 60 mila euro, ma non è il solo: c'è pure Stijepovic, nazionale montenegrino, approdato in blucerchiato solamente in estate. Ha già esordito in prima squadra, contro il Sassuolo.

Monte ingaggi: 36 milioni di euro (37 nel 2017-18)