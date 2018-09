Gli stipendi della A, Spal: Petagna arriva e supera Paloschi

© foto di Federico Gaetano

Praticamente inalterati gli stipendi della Spal dopo la buona salvezza della scorsa stagione, nonostante ci siano stati tanti arrivi importanti a livello economico, da Valdifiori a Kurtic, passando per Missiroli e Djorou.

Il Paperone - Andrea Petagna ha praticamente raddoppiato il suo ingaggio rispetto all’annata all’Atalanta, frutto anche di un esborso importante da parte della Spal, con l’obbligo di riscatto a 14 milioni di euro in caso di salvezza per i ferraresi. Una operazione in stile Kurtic e Paloschi, lui secondo nella graduatoria stipendi.

Il più conveniente - C’è una lista di calciatori, ora sotto contratto, che percepiscono tutti 100 mila euro. Da Moncini a Murano, Nikolic, Polizzi, Simic, Thiam e Vitale.

Monte ingaggi: 21 milioni di euro (21 nel 2017-18)