Gli stipendi della A, Udinese: Mandragora ben oltre il milione

Appena sopra il lotto delle neopromosse - più il Chievo - si trova l’Udinese, ferma a 26 milioni di euro e con alcuni acquisti importanti fatti in estate. Il monte ingaggi è stato sensibilmente ritoccato di un sonoro 20%, uno dei più alti di tutta la Serie A.

Il Paperone - Rolando Mandragora, il più costoso acquisto dei bianconeri nella propria storia, ha firmato un contratto da 1,2 milioni di euro. Non pochi per un regista di una piccola squadra che, solitamente, non ha il compito di segnare. D’altro canto arrivava dalla Juventus.

Il più conveniente - Uno è il prodotto del settore giovanile, Pontisso, elogiato da Velazquez in conferenza stampa. L’altro, Nuytinck, ha fatto più di una presenza nell’ultimo anno, sia calcistico che solare. Prendono solo 100 mila euro.

Monte ingaggi: 26 milioni di euro (21 nel 2017-18)