Glik e il Benevento: "Non vogliamo solo salvarci. Col Toro partiti dalla B e arrivati in Europa"

Il difensore polacco Kamil Glik ha rilasciato una intervista ai taccuini de 'Il Mattino' e ha spiegato la scelta Benevento. Reduce dall'avventura al Monaco, l'ex pilastro del Torino ha detto di esser tornato in Serie A perché gli mancava l'Italia: "Quello italiano è un campionato in cui i difensori fanno la differenza e io sono qui perché ho parlato con il presidente Vigorito e sono stato travolto dalla sua passionalità. Io ho avuto l'impressione nei pochissimi incontri che ho avuto che davvero il calcio per lui sia una questione di cuore e non di business e questo aspetto mi ha fatto dire di sì senza esitazione".

Glik ha poi parlato dell'obiettivo stagionale del Benevento, una squadra ambiziosa dopo il campionato di Serie B stravinto nella passata stagione: "Ho imparato che l'impossibile non esiste quindi dire solo vogliamo salvarci non sarebbe vero. Col Torino siamo partiti dalla B e siamo arrivati in Europa League: questo gruppo ha stravinto l'ultimo campionato con il record di punti e, se non sei forte davvero, certe cose non riesci a farle. Ha un progetto di crescita importante e ha un tecnico come Inzaghi che si capisce subito che ha delle idee molto chiare, è determinato, ha competenza. E ha la personalità per farsi ascoltare".