© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha ricevuto oggi ai Globe Soccer Award di Dubai il premio alla carriera. Al momento della premiazione il bosniaco ha parlato così dal palco: “Sarri rispetto ad Allegri è un allenatore diverso, ha un’altra mentalità calcistica. L’importante, comunque, è cercare di vincere trofei, cosa che abbiamo sempre fatto. La Lazio e la Roma sono avversarie forti per la Juventus in Serie A, così come l’Inter. Noi intanto continuiamo anche a puntare la Champions League e ci scusiamo per aver perso la Supercoppa Italiana”, ha concluso.