Globe Soccer Awards, a Hansi Flick il premio come "Miglior allenatore dell'anno 2020"

Mister Hansi Flick trionfa ai Globe Soccer Awards. Il tecnico del Bayern Monaco, che nella passata stagione ha conquistato il Triplete (campionato, coppa nazionale e Champions League), si è infatti aggiudicato il premio come "Miglior allenatore dell’anno" a Dubai.

🇩🇪 HANS-DIETER FLICK presented with the COACH OF THE YEAR Globe Soccer Award #HansiFlick #FCBayern #globesoccer @fcbayern @dubaisc pic.twitter.com/SuI1BL8TjT

