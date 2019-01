Globe Soccer Awards, CR7 calciatore del 2018: "Ora vinco con la Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai 'Globe Soccer Awards' a Dubai, a vincere il premio di 'Miglior calciatore dell'anno' è Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Juventus, dal palco, ha così commentato il quinto successo personale, conquistato questa volta ai danni di Antoine Griezmann e Kylian Mbappé: "Per me è un onore ricevere questo trofeo e devo dire grazie per avermelo assegnato, ma soprattutto grazie alla mia famiglia, alla mia fidanzata, a mio figlio che è qui, i miei amici, Jorge Mendes e il suo staff. È stato un anno difficile. Ho vinto tanti trofei, ho vinto la Champions League, ma è stata un'annata incredibile. Sono contento di vincere un altro trofeo, ma come ho detto prima il 2019 è un nuovo anno e spero di vincere ancora tanti trofei con la Juve. Sono contento, ma io sono una persona che ama le sfide e la mia nuova vita è la Juventus e voglio vincere il più possibile con questo club. Quindi grazie a tutti, grazie alla gente dell'Arabia che mi ha ricevuto benissimo e poi a tutti i giovani, perché loro sono la mia motivazione. Gioco per la mia famiglia e i miei tifosi, ma anche per loro, che mi motivano a giocare bene, fare gol e i miei dribbling perché loro sono il futuro".