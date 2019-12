© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Cristiano Ronaldo va il Best Men's Player of The Year. A Dubai infatti durante la cerimonia dei Globe Soccer Awards, il giocatore della Juventus ha vinto il premio di miglior giocatore dell'anno. "Grazie a tutti: alla mia famiglia, ai miei compagni della Juve e a quelli della Nazionale, a Mendes, a tutte le persone che mi supportano. È un onore per me essere qui un'altra volta e spero chiaramente di vincere un altro premio anche il prossimo anno. Gol con la Sampdoria migliore della carriera? È stato un gol fantastico, ma ho sempre fatto reti belle fin dall'inizio della mia carriera. Tra quelli di testa, in ogni caso, forse è stato il miglior gol della mia carriera", ha detto il portoghese.