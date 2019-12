© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'agente tra gli altri di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, è il miglior agente del 2019. Ottavo titolo di questo tipo per il noto procuratore portoghese, che ha parlato così dal palco: "Grazie a tutti: ai mie collaboratori, alla mia famiglia e ai miei assistiti. Qua oggi abbiamo il miglior calciatore di sempre, Cristiano Ronaldo, e il miglior giovane in circolazione, Joao Felix. È una grande soddisfazione per me, così come è un onore essere premiato ogni anno. Grazie davvero".