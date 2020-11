Globe Soccer Awards, miglior squadra del 2020: le candidate. C'è anche la Juventus

Queste le nomination per la miglior squadra del 2020 per i Globe Soccer Awards del prossimo 27 dicembre a Dubai:

Bayern Monaco

Juventus

Liverpool

Paris Saint Germain

Real Madrid

Siviglia

