Globe Soccer Awards, non solo il Bayern: il Real Madrid premiato come "Squadra del secolo"

Se il Bayern è la squadra del 2020, il Real Madrid è la "Squadra del secolo". Le Merengues si sono classificate infatti al primo posto nella speciale categoria dei Globe Soccer Awards che si sono svolti nella giornata di oggi a Dubai.

🏆 🇪🇸 REAL MADRID presented with the ⁣CLUB OF THE CENTURY⁣ 2001-2020 Globe Soccer Award#RealMadrid #HalaMadrid #globesoccer @realmadrid @dubaisc pic.twitter.com/5aoWccmKY1

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020