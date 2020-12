Globe Soccer Awards, premiato Pep Guardiola: è lui l'"Allenatore del secolo 2001-2020"

Proseguono le premiazioni ai Globe Soccer Awards. Il riconoscimento al "Miglior allenatore del secolo" è andato al manager del Manchester City Pep Guardiola, ex Barcellona e Bayern Monaco che oggi siede sulla panchina del Manchester City in Premier League.

🏆 🇪🇸 PEP GUARDIOLA presented with the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award#Guardiola #globesoccer pic.twitter.com/3w4ubW6P8q

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020