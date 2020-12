Globe Soccer Awards, secondo Triplete Bayern: dopo Flick e Lewa, è il "Miglior club del 2020"

Un Triplete non poteva bastare al Bayern Monaco. La squadra di Hansi Flick, dopo aver fatto scorta di titoli sul campo nel 2020, ha fatto anche il pieno di riconoscimenti ai Globe Soccer Awards che si sono tenuti a Dubai oggi. La formazione bavarese, che vanta il miglior allenatore dell'anno e il miglior calciatore dell'anno (Robert Lewandowski), ha vinto infatti anche il premio di "Squadra dell'anno".

🏆 🇩🇪 FC BAYERN MUNICH presented with the CLUB OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award@fcbayern @audiofficial @Audi_AlNabooda @dubaisc pic.twitter.com/gHwmWlE6LE

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020