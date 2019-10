Globe Soccer Awards, tutte le nomination dell'undicesima edizione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rese note le nomination per i premi del Dubai Globe Soccer Awards, arrivato all'undicesima edizione. Eccole nel dettaglio:

BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR

Sadio Mané (Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Alisson Becker (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Lionel Messi (Barcellona)

Mohamed Salah (Liverpool)

BEST WOMEN'S PLAYER OF THE YEAR

Marta Vieira da Silva (Orlando Pride)

Ada Hegerbert (Lione)

Alex Morgan (Orlando Pride)

Lucy Bronze (Lione)

Sari van Veendaal (Atlético Madrid)

Megan Rapinoe (Seattle Reign)

Amandine Henry (Lione)

BEST CLUB OF THE YEAR

Ajax

Liverpool

Lione (femminile)

BEST REVELATION PLAYER

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Salisburgo)

Ansu Fati (Barcellona)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

Joao Felix (Atlético Madrid)

BEST COACH OF THE YEAR

Djamel Belmadi (Algeria)

Jurgen Klopp (Liverpool)

Massimiliano Allegri (Juventus)

Erik ten Hag (Ajax)

Fernando Santos (Portogallo)

BEST AGENT OF THE YEAR

Mino Raiola

Jorge Mendes

Federico Pastorello

BEST SPORTING DIRECTOR OF THE YEAR

Andrea Berta (Atlético Madrid)

Michael Edwards (Liverpool)

Eric Abidal (Barcellona)

Igli Tare (Lazio)

Marc Overmars (Ajax)