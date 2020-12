Globe Soccer, i finalisti delle 7 categorie: Gasperini con Klopp e Flick, CR7 in corsa per due premi

Il prossimo 27 dicembre, a Dubai, si terrà la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards. 7 le categorie in corsa, con l'elenco dei candidati che ha ricevuto una ulteriore scrematura dopo gli annunci di novembre. Di seguito le 7 categorie e i relativi finalisti, con le votazioni aperte sul sito dell'evento.

Player of the Year 2020 - Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski

Club of the Year 2020 - Bayern Monaco, Liverpool, Real Madrid

Coach of the Year 2020 - Gian Piero Gasperini, Hans-Dieter Flick e Jurgen Klopp

Player of the Century 2001-2020 - Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Ronaldinho

Club of the Century 2001-2020 - Al Ahly, Barcellona, Bayern Monaco, Real Madrid

Coach of the Century 2001-2020 - Alex Ferguson, Josep Guardiola, José Mourinho e Zinedine Zidane

Agent of the Century 2001-2020 - Giovanni Branchini, Jorge Mendes e Mino Raiola