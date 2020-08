Gnabry sveglia il Bayern, sembra già tutto deciso. Al 45' è 2-0 contro il Lione

Il Bayern Monaco va sul 2-0 dopo un primo tempo sofferto contro il Lione, bravo a pungere soprattutto in contropiede, molto meno sul lato sinistro, con Cornet in continua difficoltà con Gnabry. Però la prima occasione è proprio per i francesi, con una corsa del centometrista Depay che, di fronte a Neuer, non riesce ad aggirarlo come vorrebbe, calciando sull'esterno della rete. Poco dopo il quarto d'ora, Ekambi arriva davanti alla porta e, col sinistro, spedisce sul palo da posizione favorevolissima.

Gol sbagliato e gol subito: era successo così per il Manchester City, proprio contro il Lione, ricapita con il Bayern Monaco. Gnabry riceve palla da Kimmich, rientra verso il centro del campo e con il sinistro va a spedire il pallone all'incrocio dei pali, dove Lopes non può arrivare. Da qui in poi inizia un'altra partita, perché ancora Muller prima e ancora Gnabry rischiano di trovare il raddoppio, alla fine è Cornet a sbagliare un appoggio facile e far partire l'azione del secondo gol, con Lewandowski che non riesce a spingere in rete il cross di Perisic: poi, da due passi, è ancora Gnabry a siglare il 2-0.