© foto di Federico De Luca

Intervistato da SkySport il centrocampista Assane Gnoukouri ha parlato della sua situazione di salute, un problema cardiaco che nel 2016-17 stoppò la sua carriera, spiegando di non sapere ancora quando potrà tornare a calcare i campi di gioco: “Quando sono andato a Udine mi dissero che avevo un problema al cuore e dovevo fermarmi per curarmi. Sapevo di dover attendere 3-6 mesi e così ho aspettato, ma sono ancora qui che mi sto curando senza poter correre o fare palestra. Due anni così sono duri da passare, ma devi essere forte e avere gente vicina che possa aiutarti. Inter? Ausilio mi è stato molto vicino, mi ha aiutato tantissimo quasi fossi un figlio. La società mi ha fatto altri due anni di contratto e sono contento di essere ancora un calciatore nerazzurro. - conclude Gnoukouri parlando di Astori - Mi ha fatto male vedere quello che è successo a un giocatore che ha avuto un problema simile al mio. Quando ho fatto la visita il dottore mi ha detto che se non mi fossi fermato sarei potuto cadere in campo. Devo aspettare se voglio giocare. Non so per quanto tempo. Spero nella prossima stagione di poter giocare".