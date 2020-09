Godin-Cagliari, si sblocca un ingresso per l'Inter: sarà Vidal?

La notizia dell'accordo fra Diego Godin e l'Inter circa la buonuscita a favore dell'ex Atletico Madrid per poterlo lasciar partire in direzione Cagliari a stretto giro di posta potrebbe diventare la chiave di volta del mercato nerazzurro. L'addio del difensore, infatti, libera spazio in seno al club di Suning sul piano economico per un nuovo innesto. Da capire quale potrà essere il volto nuovo per Antonio Conte: se Arturo Vidal, promesso sposo dei meneghini e solo in attesa di lasciare Barcellona o Matteo Darmian, esterno oggi a Parma e obiettivo per completare la batteria degli esterni.