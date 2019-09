Godin: "Conte e Simeone si somigliano: due vincenti con passione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso dell'intervista a DAZN rilasciata ieri, Diego Godin ha parlato anche di Antonio Conte e di Diego Simeone. " Si assomigliano. Osservandoli, la prima cosa che noti è l'intensità e la passione con le quali vivono ogni allenamento. Credo sia una componente essenziale, si vede, si trasmette. E poi come vivono le partite. Lo fanno allo stesso modo: la sentono, ogni istante. E negli allenamenti è la stessa cosa. E poi il fatto che trasmettano e credano moltissimo nelle loro idee di lavoro, la voglia di avanzare il gioco per cercare di vincere. Ovviamente, la mentalità vincente: una mentalità da allenatore che sicuramente è innata. Che li ha caratterizzati quando erano giocatori e che li caratterizza oggi da allenatori. Questa credo sia una cosa in comune tra i due".