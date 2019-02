© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano dell'Atletico Madrid Diego Godin ha parlato a Movistar Liga dopo il successo contro la Juventus: "E' un buonissimo risultato per noi, ma manca ancora il ritorno a Torino. I gol di due centrali? In partite con tanta tensione spesso sono decisivi i dettagli. E ieri questi dettagli sono stati i calci piazzati. Diego Costa? Diego è uno che contagia, ha dato la vita in campo nei minuti in cui ha giocato. Il VAR? A volte ci sono situazioni difficili da giudicare a velocità normale, guardarle in tv può aiutare. Per fortuna siamo stati bravi a superare le avversità del VAR e dell'arbitro".