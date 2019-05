Godin e l'Inter: "Voglio un gruppo in cui competere e portare esperienza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' tutto pronto per l'arrivo di Diego Godin all'Inter. Ancora poche settimane, poi il difensore lascerà ufficialmente l'Altetico Madrid per vestire la maglia nerazzurra. Un rinforzo importante, considerato lo spessore e l'esperienza del giocatore. Nel frattempo, al periodico Club del Deportista, Godin senza annunciare dove andrà sottolinea cosa cerca dalla nuova avventura: "Continuare a competere. Andare in un gruppo nuovo in cui posso portare esperienza e dare il massimo. Cercare di essere un buon leader e un esempio e che mi rispettino per come sono.

Godin parla anche della lunga esperienza in Spagna: "Dal punto di vista personale, qui in Spagna mi sono sempre sentito a casa. Principalmente per le amicizie che ho, per la lingua e la cultura. Dentro e fuori dal campo la gente con cui ho fatto amicizia mi ha dato stabilità e serenità nella vita personale che mi ha reso felice. Il calcio è come la vita, uno stato d'animo. Se sei felice e ti realizzi, è diffiicle che ti vada male. E a me è successo questo".